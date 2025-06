Bevve veleno a piccole dosi per immunizzarsi nei cruciverba: la soluzione è Mitridate

Home / Soluzioni Cruciverba / Bevve veleno a piccole dosi per immunizzarsi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Bevve veleno a piccole dosi per immunizzarsi' è 'Mitridate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MITRIDATE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Mitridate più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mitridate.

Perché la soluzione è Mitridate? Il mitridate è un'antica pozione preparata con molte spezie e sostanze velenose, inventata dal re Mitridate per immunizzarsi contro i avvelenamenti. L'idea era di assumere piccole dosi di veleno per sviluppare una tolleranza, un metodo che si dice abbia ispirato le moderne vaccinazioni. Oggi, il termine richiama l’importanza di una cura graduale e mirata per rafforzare le difese dell’organismo.

M Milano

I Imola

T Torino

R Roma

I Imola

D Domodossola

A Ancona

T Torino

E Empoli

