Chi ne è affetto spesso ha un respiro sibilante

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Chi ne è affetto spesso ha un respiro sibilante' è 'Asma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASMA

Perché la soluzione è Asma? L'asma è una condizione respiratoria che si manifesta con un respiro sibilante, caratteristica principale di chi ne soffre. Questa patologia coinvolge le vie aeree, causando infiammazione e restringimento dei bronchi, che porta a difficoltà nel respiro e a suoni sibilanti durante l'espirazione. La presenza di questi suoni è indicativa di un'ostruzione temporanea o persistente delle vie respiratorie, rendendo il respiro affannoso e rumoroso. La gestione di questa condizione richiede attenzione e cura specifica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi ne è affetto spesso ha un respiro sibilante". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Chi ne è affetto spesso ha un respiro sibilante nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Asma

Per risolvere la definizione "Chi ne è affetto spesso ha un respiro sibilante", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi ne è affetto spesso ha un respiro sibilante" conferma che la soluzione 'Asma' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Asma

A Ancona S Savona M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi ne è affetto spesso ha un respiro sibilante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Asma' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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