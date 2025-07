Le corse atletiche come i 100 metri nei cruciverba: la soluzione è Piane

PIANE

Curiosità e Significato di Piane

La parola Piane è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Piane.

Perché la soluzione è Piane? PIANE sono terreni pianeggianti e senza ostacoli, ideali per le corse atletiche come i 100 metri. Sono superfici lisce e regolari che permettono agli atleti di correre al massimo della velocità senza difficoltà. Quindi, quando si parla di un percorso facile e senza ostacoli, si può usare il termine piane per descriverlo efficacemente.

Come si scrive la soluzione Piane

Hai trovato la definizione "Le corse atletiche come i 100 metri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

E Empoli

