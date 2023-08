Salsicciotto tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salsicciotto tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : WURSTEL

Significato/Curiosita : Salsicciotto tedesco

Quanto esista nel tedesco ufficiale (hochdeutsch), sono maggiormente utilizzati wurst ("insaccato", "salsiccia") e würstchen ("salsicciotto"). gli insaccati... Il würstel ['vstl]) è un termine generico utilizzato in italia per insaccati parzialmente bolliti e affumicati tipici della germania, dell'austria... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

