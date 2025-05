Consente i salti più alti nei cruciverba: la soluzione è Asta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Consente i salti più alti' è 'Asta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTA

Curiosità e Significato di "Asta"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Asta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

L'asta è un attrezzo utilizzato nell'atletica leggera per il salto con l'asta, una disciplina in cui gli atleti si lanciano in altezza superando un'asticella. La flessibilità e la lunghezza dell'asta consentono di effettuare salti più elevati, rendendola fondamentale per raggiungere record e prestazioni elevate.

Come si scrive la soluzione: Asta

Stai cercando la risposta alla definizione "Consente i salti più alti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

