Consente alti salti nei cruciverba: la soluzione è Asta

Home / Soluzioni Cruciverba / Consente alti salti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Consente alti salti' è 'Asta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTA

Curiosità e Significato di "Asta"

La soluzione Asta di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Asta per scoprire curiosità e dettagli utili.

L'asta è un attrezzo lungo e flessibile utilizzato nell'atletica leggera, specificamente nel salto con l'asta. Permette agli atleti di ottenere altezze elevate durante il salto, grazie alla sua capacità di flettersi e rilasciare energia al momento giusto, consentendo di superare ostacoli elevati.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fa fare alti saltiA volte fa fare alti saltiConsente di risentirsiConsente di assicurare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelle futureCambiano i salti in balzi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Asta

Hai davanti la definizione "Consente alti salti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C H S I R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISCHIO" RISCHIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.