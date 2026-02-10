L appoggio nei salti più alti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L appoggio nei salti più alti' è 'Asta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTA

Perché la soluzione è Asta? L'asta rappresenta uno strumento che permette di sostenere e stabilizzare il corpo durante salti elevati, facilitando il raggiungimento di altezze notevoli. È comunemente usata nell'atletica per superare ostacoli verticali e migliorare le performance degli atleti. La sua funzione principale è offrire un supporto che consente di eseguire salti più alti rispetto a quelli possibili senza aiuto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L appoggio nei salti più alti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L appoggio nei salti più alti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Se la definizione "L appoggio nei salti più alti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L appoggio nei salti più alti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Asta:

A Ancona S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L appoggio nei salti più alti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

