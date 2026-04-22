Che concerne il cuore

Home / Soluzioni Cruciverba / Che concerne il cuore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Che concerne il cuore' è 'Cardiaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARDIACO

Perché la soluzione è Cardiaco? La parola cardiaco si riferisce a tutto ciò che riguarda il cuore, organo centrale del sistema circolatorio. Essa descrive le funzioni, le condizioni e le sensazioni associate a questa importante parte del corpo. Un dolore cardiaco, ad esempio, indica un problema che coinvolge il cuore stesso, mentre una condizione cardiaca può influenzare la salute generale di una persona. Questa voce è fondamentale per comprendere aspetti medici e fisiologici legati al cuore.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che concerne il cuore". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Che concerne il cuore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cardiaco

Se la definizione "Che concerne il cuore" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che concerne il cuore" conferma che la soluzione 'Cardiaco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cardiaco

C Como A Ancona R Roma D Domodossola I Imola A Ancona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che concerne il cuore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cardiaco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una importante manovra di primo soccorsoMovimento cardiacoUn affare... di cuoreMovimento di dilatazione del cuoreRacchiude il cuore e i polmoniEva senza cuoreLa adottano le aziende che hanno a cuore l ambienteIl cuore di Holmes