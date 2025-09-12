Movimento cardiaco
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SOLUZIONE: DIASTOLE La diastole è una fase del ciclo cardiaco durante la quale il miocardio è rilassato e le valvole atrio
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Movimento cardiaco nei cruciverba: la soluzione di 96 lettere è Diastole la Diastole È Una Fase Del Ciclo Cardiaco Durante La Quale Il Miocardio È Rilassato E Le Valvole Atrio
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Movimento cardiaco
- Risposta: DIASTOLE LA DIASTOLE È UNA FASE DEL CICLO CARDIACO DURANTE LA QUALE IL MIOCARDIO È RILASSATO E LE VALVOLE ATRIO
- Lunghezza: 96 lettere
- Schema parole: 10-8-1-3-4-3-5-8-7-2-5-2-9-1-9-1-2-7-5
- Schema utile: D_____________ ________ _ ___ ____ ___ _____ ________ _______ __ _____ __ _________ _ _________ _ __ _______ _____
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Le 96 lettere della soluzione
La soluzione 'Diastole la Diastole È Una Fase Del Ciclo Cardiaco Durante La Quale Il Miocardio È Rilassato E Le Valvole Atrio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Movimento cardiaco". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Movimento di dilatazione del cuore Macchina per movimento terra Movimento della mano o della testa Donne contro ogni movimento progressista Movimento disordinato di oggetti
Altre definizioni collegate
Con movimento: Dal movimento circolare rapido e continuo
Con cardiaco: Quello cardiaco è detto pacemaker