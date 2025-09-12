Movimento cardiaco

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La soluzione di 96 lettere per la definizione 'Movimento cardiaco' è 'Diastole la Diastole È Una Fase Del Ciclo Cardiaco Durante La Quale Il Miocardio È Rilassato E Le Valvole Atrio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIASTOLE La diastole è una fase del ciclo cardiaco durante la quale il miocardio è rilassato e le valvole atrio

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Movimento cardiaco nei cruciverba: la soluzione di 96 lettere è Diastole la Diastole È Una Fase Del Ciclo Cardiaco Durante La Quale Il Miocardio È Rilassato E Le Valvole Atrio

Quando la definizione "Movimento cardiaco" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Diastole la Diastole È Una Fase Del Ciclo Cardiaco Durante La Quale Il Miocardio È Rilassato E Le Valvole Atrio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Movimento cardiaco

Movimento cardiaco Risposta: DIASTOLE LA DIASTOLE È UNA FASE DEL CICLO CARDIACO DURANTE LA QUALE IL MIOCARDIO È RILASSATO E LE VALVOLE ATRIO

Lunghezza: 96 lettere

96 lettere Schema parole: 10-8-1-3-4-3-5-8-7-2-5-2-9-1-9-1-2-7-5

10-8-1-3-4-3-5-8-7-2-5-2-9-1-9-1-2-7-5 Schema utile: D_____________ ________ _ ___ ____ ___ _____ ________ _______ __ _____ __ _________ _ _________ _ __ _______ _____

D_____________ ________ _ ___ ____ ___ _____ ________ _______ __ _____ __ _________ _ _________ _ __ _______ _____ Inizia con: D

D Finisce con: O

Le 96 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola A Ancona S Savona T Torino O Otranto L Livorno E Empoli - - - - L Livorno A Ancona D Domodossola I Imola A Ancona S Savona T Torino O Otranto L Livorno E Empoli È - U Udine N Napoli A Ancona F Firenze A Ancona S Savona E Empoli D Domodossola E Empoli L Livorno C Como I Imola C Como L Livorno O Otranto C Como A Ancona R Roma D Domodossola I Imola A Ancona C Como O Otranto D Domodossola U Udine R Roma A Ancona N Napoli T Torino E Empoli L Livorno A Ancona Q Quarto U Udine A Ancona L Livorno E Empoli I Imola L Livorno M Milano I Imola O Otranto C Como A Ancona R Roma D Domodossola I Imola O Otranto È - R Roma I Imola L Livorno A Ancona S Savona S Savona A Ancona T Torino O Otranto E Empoli L Livorno E Empoli V Venezia A Ancona L Livorno V Venezia O Otranto L Livorno E Empoli A Ancona T Torino R Roma I Imola O Otranto

La soluzione 'Diastole la Diastole È Una Fase Del Ciclo Cardiaco Durante La Quale Il Miocardio È Rilassato E Le Valvole Atrio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Movimento cardiaco". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.