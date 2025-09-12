Movimento cardiaco

Anna Gallo | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 96 lettere per la definizione 'Movimento cardiaco' è 'Diastole la Diastole È Una Fase Del Ciclo Cardiaco Durante La Quale Il Miocardio È Rilassato E Le Valvole Atrio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIASTOLE La diastole è una fase del ciclo cardiaco durante la quale il miocardio è rilassato e le valvole atrio

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Movimento cardiaco nei cruciverba: la soluzione di 96 lettere è Diastole la Diastole È Una Fase Del Ciclo Cardiaco Durante La Quale Il Miocardio È Rilassato E Le Valvole Atrio

Quando la definizione "Movimento cardiaco" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Diastole la Diastole È Una Fase Del Ciclo Cardiaco Durante La Quale Il Miocardio È Rilassato E Le Valvole Atrio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Movimento cardiaco
  • Risposta: DIASTOLE LA DIASTOLE È UNA FASE DEL CICLO CARDIACO DURANTE LA QUALE IL MIOCARDIO È RILASSATO E LE VALVOLE ATRIO
  • Lunghezza: 96 lettere
  • Schema parole: 10-8-1-3-4-3-5-8-7-2-5-2-9-1-9-1-2-7-5
  • Schema utile: D_____________ ________ _ ___ ____ ___ _____ ________ _______ __ _____ __ _________ _ _________ _ __ _______ _____
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

Le 96 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
A Ancona
S Savona
T Torino
O Otranto
L Livorno
E Empoli
-
-
-
-
L Livorno
A Ancona
 
D Domodossola
I Imola
A Ancona
S Savona
T Torino
O Otranto
L Livorno
E Empoli
 
È -
 
U Udine
N Napoli
A Ancona
 
F Firenze
A Ancona
S Savona
E Empoli
 
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
 
C Como
I Imola
C Como
L Livorno
O Otranto
 
C Como
A Ancona
R Roma
D Domodossola
I Imola
A Ancona
C Como
O Otranto
 
D Domodossola
U Udine
R Roma
A Ancona
N Napoli
T Torino
E Empoli
 
L Livorno
A Ancona
 
Q Quarto
U Udine
A Ancona
L Livorno
E Empoli
 
I Imola
L Livorno
 
M Milano
I Imola
O Otranto
C Como
A Ancona
R Roma
D Domodossola
I Imola
O Otranto
 
È -
 
R Roma
I Imola
L Livorno
A Ancona
S Savona
S Savona
A Ancona
T Torino
O Otranto
 
E Empoli
 
L Livorno
E Empoli
 
V Venezia
A Ancona
L Livorno
V Venezia
O Otranto
L Livorno
E Empoli
 
A Ancona
T Torino
R Roma
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Diastole la Diastole È Una Fase Del Ciclo Cardiaco Durante La Quale Il Miocardio È Rilassato E Le Valvole Atrio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Movimento cardiaco". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con movimento: Dal movimento circolare rapido e continuo 

Con cardiaco: Quello cardiaco è detto pacemaker 