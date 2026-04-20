Un bastone che illumina

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un bastone che illumina' è 'Fiaccola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIACCOLA

Perché la soluzione è Fiaccola? Una fiaccola è un oggetto che, attraverso un bastone, emette luce per illuminare ambienti o spazi aperti. Questo strumento è spesso utilizzato in occasioni cerimoniali, processioni o anche nelle attività di campeggio, grazie alla sua capacità di fornire una fonte di luce temporanea e portatile. La fiaccola può essere realizzata con materiali diversi, come legno o metallo, e alimentata da combustibili vari, che producono una fiamma visibile e stabile. Viene impiegata soprattutto in situazioni di emergenza o durante eventi notturni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un bastone che illumina". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un bastone che illumina nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Fiaccola

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un bastone che illumina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un bastone che illumina" conferma che la soluzione 'Fiaccola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Fiaccola

F Firenze I Imola A Ancona C Como C Como O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un bastone che illumina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fiaccola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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