La Soluzione ♚ Il bastone di comando

: SCETTRO

Curiosità su Il bastone di comando: Esempio: bastone da hockey su ghiaccio, mazza da baseball, bastone da golf. il bastone è utilizzato anche come scettro, come simbolo di comando e guida:... Lo scettro è un bastone cerimoniale riccamente decorato, simbolo di un'autorità sovrana. Il termine deriva dal greco antico spt skptron e dal latino sceptrum, ossia “bastone per appoggiarsi” (o semplicemente “bastone”). Nel costume campagnolo veniva adoperato dai pastori per guidare il gregge; lo scettro divenne poi il mezzo di espressione della supremazia del monarca, visto come “pastore di popoli”.

