Brucia alle olimpiadi è dell anarchia per Guccini nei cruciverba: la soluzione è Fiaccola

FIACCOLA

Curiosità e Significato di Fiaccola

Approfondisci la parola di 8 lettere Fiaccola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fiaccola? Una fiaccola è un bastone avvolto da una torcia infuocata, usato per illuminare e simbolizzare eventi solenni o cerimonie. Spesso associata agli inni nazionali, alle manifestazioni sportive o ai momenti di commemorazione, rappresenta luce, speranza e unione. Alla fine, la fiaccola rimane un simbolo di energia e passione condivisa, capace di accendere l’entusiasmo di intere comunità.

Come si scrive la soluzione Fiaccola

Hai trovato la definizione "Brucia alle olimpiadi è dell anarchia per Guccini" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

I Imola

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

