Atto con cui si accede in un luogo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Atto con cui si accede in un luogo' è 'Entrare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENTRARE

Perché la soluzione è Entrare? Entrare rappresenta l'azione di accedere in un luogo, spesso attraverso un varco o una porta, permettendo l'ingresso di persone o cose. Questo gesto può essere compiuto in vari contesti, come una casa, un edificio pubblico o un veicolo, ed è fondamentale per stabilire un passaggio ufficiale o privato. La parola sottolinea il movimento dall'esterno all'interno, segnando l'inizio di un percorso o di una visita. La capacità di entrare determina l'accesso a spazi riservati o pubblici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Atto con cui si accede in un luogo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Atto con cui si accede in un luogo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Entrare

In presenza della definizione "Atto con cui si accede in un luogo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Atto con cui si accede in un luogo" conferma che la soluzione 'Entrare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Entrare

E Empoli N Napoli T Torino R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Atto con cui si accede in un luogo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Entrare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Varcare l ingressoEssere ammesso a far parteAccedere a un sito InternetLuogo in cui si possono vedere delle rapineLuogo in cui ci si infangaUn luogo in cui si cerca la via di uscitaUn luogo da cui non si può uscire anche figuratoAtto con cui si cessa ogni pretesa