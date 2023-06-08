Un luogo da cui non si può uscire anche figurato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un luogo da cui non si può uscire anche figurato' è 'Gabbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GABBIA

Perché la soluzione è Gabbia? Una gabbia rappresenta un luogo che impedisce di uscire, sia in senso fisico sia figurato. Essa racchiude e limita la libertà di movimento di chi vi si trova, creando una sensazione di costrizione e isolamento. In modo simbolico, la gabbia può rappresentare situazioni o condizioni che imprigionano mentalmente o emotivamente le persone, impedendo loro di esprimersi o di raggiungere determinati obiettivi. La presenza di una gabbia evidenzia la perdita di autonomia e di spontaneità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un luogo da cui non si può uscire anche figurato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un luogo da cui non si può uscire anche figurato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Gabbia

La definizione "Un luogo da cui non si può uscire anche figurato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un luogo da cui non si può uscire anche figurato" conferma che la soluzione 'Gabbia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Gabbia

G Genova A Ancona B Bologna B Bologna I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un luogo da cui non si può uscire anche figurato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gabbia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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