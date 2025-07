Varcare l ingresso nei cruciverba: la soluzione è Entrare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Varcare l ingresso' è 'Entrare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENTRARE

Curiosità e Significato di Entrare

Hai risolto il cruciverba con Entrare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Entrare.

Perché la soluzione è Entrare? Varcare l'ingresso significa oltrepassare la soglia di un luogo, entrando in uno spazio nuovo o sconosciuto. È un'espressione che indica il gesto di entrare, di superare un confine fisico o simbolico, come una porta o un cancello. In sostanza, suggerisce l'atto di mettere piede dentro qualcosa di diverso, di intraprendere un nuovo percorso o di accedere a un ambiente.

Come si scrive la soluzione Entrare

Se "Varcare l ingresso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T N E T E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NETTARE" NETTARE

