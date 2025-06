Atto con cui si cessa ogni pretesa nei cruciverba: la soluzione è Rinuncia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Atto con cui si cessa ogni pretesa' è 'Rinuncia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RINUNCIA

Curiosità e Significato di Rinuncia

La soluzione Rinuncia di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rinuncia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Rinuncia? La parola rinuncia indica l'atto di rinunciare a un diritto, una pretesa o un interesse. Significa decidere di non insistere o di abbandonare qualcosa che si desiderava o si riteneva proprio, spesso per motivi pratici o morali. In sostanza, è una scelta consapevole di lasciar andare, di cedere il passo. È un gesto di libertà e di rispetto verso sé stessi e gli altri.

Come si scrive la soluzione Rinuncia

Hai davanti la definizione "Atto con cui si cessa ogni pretesa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

N Napoli

U Udine

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

