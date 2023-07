Fibra molto resistente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fibra molto resistente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RAMIE

Significato/Curiosita : Fibra molto resistente

Coltivata in molti altri paesi perché dalle sue foglie si ricava una fibra molto resistente, ampiamente utilizzata in tutto il mondo. il nome della pianta,... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. la ramia (detta anche ramiè) è una fibra vegetale usata da migliaia di anni nell'estremo oriente. è... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Fibra molto resistente : fibra; molto; resistente; Una fibra per calze; fibra per stuoie e graticci; fibra per imbottiture; Liscio come una fibra tessile finissima; Liberare una fibra tessile dalle impurità; Si dice di lettere molto grandi; Una carrozzeria per auto molto capienti; Pretende molto ; Sono molto espansivi; È sempre molto bella; resistente al dolore; Tenace resistente ; Duraturo resistente ; Materiale resistente all urto e alla rottura; Estremamente resistente ... del più noto metallo;

Cerca altre Definizioni