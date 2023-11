La definizione e la soluzione di: Il poeta greco che cantò il vino e l amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ANACREONTE

Significato/Curiosita : Il poeta greco che canto il vino e l amore

ea» (it) «eh, mio caro ragazzo, in vino veritas!» (fr. 366 lobel-page, tr. it. di f.m. pontani) alceo (in greco antico: a, alkâios, in latino:... Anacreonte (in greco antico: a, Anakréon; Teo, 570 a.C. circa – Atene, 485 a.C. circa) è stato un poeta greco antico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il poeta greco che cantò il vino e l amore : poeta; greco; cantò; vino; amore; Il grande poeta greco che cantò il vino e l amore; Ampia per il poeta ; Celebre poeta cileno; Il poeta statunitense dell Antologia di Spoon River; Il poeta di È funesto a chi nasce il dì natale; Il grande poeta greco che cantò il vino e l amore; La tredicesima lettera dell alfabeto greco ; Fu tra le interpreti di Zorba il greco ; Propria del grande poeta greco di Ascra; Porto greco ; Il grande poeta greco che cantò il vino e l amore; Lo cantò Virgilio; cantò Roma in fiamme; I Bazar con cui cantò Antonella Ruggiero; La amò e la cantò Dante; Il grande poeta greco che cantò il vino e l amore; Rinomato vino rosso piemontese; vino bianco del Piemonte; Un colore del vino ; vino rosso Doc pugliese; Il grande poeta greco che cantò il vino e l amore ; Il poeta del canzoniere d amore Endimione; Si uccide per amore di Calaf; Cameron ne L amore non va in vacanza; Il filosofo greco dell amore ideale;

Cerca altre Definizioni