Eneide : Virgilio = Iliade : x

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Eneide : Virgilio = Iliade : x' è 'Omero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Eneide : Virgilio = Iliade : x" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Eneide : Virgilio = Iliade : x". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Omero? L'Eneide, opera di Virgilio, narra le gesta dell'eroe troiano Eneas, simbolo di pietà e determinazione nel contesto della mitologia romana. La voce di Omero rappresenta la figura di un poeta epico che ha narrato le gesta degli eroi greci e troiani, come Achille e Ulisse, attraverso poesie che hanno influenzato la cultura occidentale. Mentre Virgilio si concentra sulla storia di Enea, Omero ha scritto l'Iliade, che descrive la guerra di Troia, creando un legame tra le due opere epiche.

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Eneide : Virgilio = Iliade : x nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Omero

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Omero:

O Otranto M Milano E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Eneide : Virgilio = Iliade : x" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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