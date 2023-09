Sono i pezzi più numerosi in un presepio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono i pezzi più numerosi in un presepio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASTORI

Significato/Curiosita : Sono i pezzi piu numerosi in un presepio

Il presepe. inoltre, numerosi sono i musei cittadini e non (come il museo di san martino o la reggia di caserta) nei quali sono esposti storici pezzi o... Iniziano con o contengono il titolo. pastori – cognome italiano antonietta pastori (1929) – soprano italiana diego pastori (1961) – ex cestista, dirigente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

