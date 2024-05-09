Riconoscono il Papa

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riconoscono il Papa' è 'Cattolici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATTOLICI

Perché la soluzione è Cattolici? I cattolici sono coloro che riconoscono il Papa come guida spirituale e autorità suprema della Chiesa. Questa appartenenza implica un atteggiamento di fedeltà e rispetto verso le sue decisioni e insegnamenti, considerandolo il rappresentante di Cristo sulla Terra. La loro fede si manifesta nel riconoscimento della sua leadership e nel seguire le sue indicazioni nelle pratiche religiose quotidiane. La relazione tra i cattolici e il Papa rappresenta un elemento centrale della loro identità religiosa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riconoscono il Papa". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Riconoscono il Papa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cattolici

La soluzione associata alla definizione "Riconoscono il Papa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riconoscono il Papa" conferma che la soluzione 'Cattolici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cattolici

C Como A Ancona T Torino T Torino O Otranto L Livorno I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riconoscono il Papa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cattolici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Cristiani di rito romanoLi capeggiava Enrico di GuisaCristiani ortodossi che non riconoscono l autorità del papaIl papa che incoronò imperatore Ottone IComandava le forze del Papa nella battaglia di LepantoIl secondo papaFu papa dal 167 al 174