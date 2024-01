La definizione e la soluzione di: Gli Egiziani più numerosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Organizzazioni del mercato egiziano non hanno ceduto alle pressioni e non hanno istituito il boicottaggio. secondo dati egiziani, gli scambi commerciali tra...

Il Cairo (in arabo , al-Qahira) è la capitale dell'Egitto. Situata poco a sud rispetto al delta del Nilo, conta circa 18 milioni di abitanti nel governatorato omonimo e circa 20,4 milioni di residenti nell'area metropolitana adiacente, creando la megalopoli cairota: la Grande Cairo (in arabo , Al-Qahira al-kubra). Il Cairo è pertanto la città più popolosa del mondo arabo, l'agglomerato urbano africano più popoloso e la seconda città africana più popolosa dopo Lagos.

Il Cairo viene spesso chiamata con il nome Mir (in arabo , pronunciato Mar in lingua araba egiziana), termine utilizzato anche per riferirsi all'intero Egitto che quindi ne enfatizza la centralità per la nazione stessa.