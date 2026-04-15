Lo stesso che spanne

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo stesso che spanne' è 'Palmi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALMI

Perché la soluzione è Palmi? Le mani umane presentano diverse parti, tra cui i palmi, che costituiscono la superficie centrale delle mani. I palmi sono fondamentali per la presa e l’abilità di afferrare oggetti, svolgendo un ruolo importante nelle attività quotidiane. La loro struttura consente di avere una superficie ampia e resistente, utile per molte funzioni pratiche. La parola palmi si collega direttamente a quella che indica la stessa estensione o misura, in modo simile a come si utilizza la parola spanne.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo stesso che spanne". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Lo stesso che spanne nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Palmi

La soluzione associata alla definizione "Lo stesso che spanne" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo stesso che spanne" conferma che la soluzione 'Palmi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Palmi

P Padova A Ancona L Livorno M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo stesso che spanne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Palmi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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