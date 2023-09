Lo stesso che giapponese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stesso che giapponese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NIPPONICO

Significato/Curiosita : Lo stesso che giapponese

Del giapponese antico. lo stesso argomento in dettaglio: lingua giapponese antica. il giapponese antico è il più antico stadio della lingua giapponese, successivo... Giappone (1854-1866), che costituirono una forte umiliazione per lo stato nipponico. in particolare i grandi aristocratici e il bakufu erano divisi sull'opportunità...