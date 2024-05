La Soluzione ♚ Sono larghi una spanna La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PALMI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Sono larghi una spanna. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Sono larghi una spanna: Senza dati sicuri come se si usasse solo l'odorato. una misurazione fatta in modo sommario, "a bne". alzare il gomito riferito a chi solleva troppo spesso... Palmi (IPA: ['palmi], Pàrmi in calabrese) è un comune italiano di 18 112 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria. La città è un attivo centro agricolo, commerciale e balneare nonché fra i principali centri dell'area geografica della piana di Gioia e della città metropolitana di Reggio Calabria.

