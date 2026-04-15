La nostra è la Via Lattea

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La nostra è la Via Lattea' è 'Galassia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALASSIA

Perché la soluzione è Galassia? La nostra galassia, chiamata anche Via Lattea, rappresenta un vasto insieme di stelle, pianeti, gas e polveri che costituiscono un sistema complesso e spettacolare. È una delle miliardi di galassie presenti nell'universo, caratterizzata da una forma a spirale che si estende per milioni di anni luce. La sua struttura ospita il Sole e il sistema solare, e la sua osservazione permette di comprendere meglio la formazione e l'evoluzione delle strutture cosmiche. La Via Lattea è un elemento fondamentale nel nostro sguardo sull'universo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La nostra è la Via Lattea". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La nostra è la Via Lattea nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Galassia

La definizione "La nostra è la Via Lattea" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La nostra è la Via Lattea" conferma che la soluzione 'Galassia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Galassia

G Genova A Ancona L Livorno A Ancona S Savona S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La nostra è la Via Lattea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Galassia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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