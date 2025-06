Uno sciame di mondi nei cruciverba: la soluzione è Galassia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno sciame di mondi' è 'Galassia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALASSIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Galassia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Galassia.

Perché la soluzione è Galassia? Una galassia è un immenso insieme di stelle, pianeti, gas e polvere, che si muovono in orbite complesse. È come un enorme sistema cosmico, contenente miliardi di corpi celesti. La parola deriva dal greco e significa via lattea, richiamando la nostra Via Lattea, la casa del Sistema Solare. In sostanza, rappresenta un universo in miniatura, un vero e proprio sciame di mondi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fitto sciameLo sciame di stelle cadentiUn essere d altri mondiIn mezzo allo sciameDonna d altri mondi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Uno sciame di mondi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

