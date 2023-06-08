La basilica di Nostra Signora del a Saragozza

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La basilica di Nostra Signora del a Saragozza' è 'Pilar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PILAR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La basilica di Nostra Signora del a Saragozza" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La basilica di Nostra Signora del a Saragozza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Pilar? Il PILAR rappresenta un importante luogo di pellegrinaggio e devozione per i fedeli, situato nella città di Saragozza. Questo edificio religioso si distingue per la sua architettura imponente e i dettagli artistici che ne arricchiscono le pareti. La sua presenza richiama numerosi visitatori che desiderano ammirare le opere sacre e partecipare alle tradizioni locali. La sua posizione strategica nel cuore della città lo rende un punto di riferimento per chi percorre le vie di Saragozza.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La basilica di Nostra Signora del a Saragozza" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La basilica di Nostra Signora del a Saragozza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pilar:

P Padova I Imola L Livorno A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La basilica di Nostra Signora del a Saragozza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

