GALASSIA

Curiosità e Significato di Galassia

Perché la soluzione è Galassia? La parola galassia indica un grande sistema di stelle, pianeti, gas e polveri uniti dalla gravità. La Via Lattea è la nostra galassia, che ospita il Sistema Solare e milioni di altri astri. Questi immensi agglomerati celesti rappresentano l’universo in tutta la sua immensità e mistero, invitandoci a scoprire il meraviglioso cosmos che ci circonda.

Come si scrive la soluzione Galassia

