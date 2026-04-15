Ha molte conoscenze

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha molte conoscenze' è 'Colto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLTO

Perché la soluzione è Colto? Una persona colta possiede un ampio bagaglio di conoscenze, acquisite attraverso studi, letture e esperienze. Questa caratteristica si manifesta nella capacità di discutere di diversi argomenti con competenza e sicurezza, mostrando una buona padronanza delle informazioni. Essere colti implica anche un interesse verso la cultura e la curiosità di apprendere continuamente. La presenza di questa qualità si traduce in una comunicazione più ricca e articolata, che arricchisce le conversazioni e apre a nuove prospettive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha molte conoscenze". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Ha molte conoscenze nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Colto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha molte conoscenze" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha molte conoscenze" conferma che la soluzione 'Colto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Colto

C Como O Otranto L Livorno T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha molte conoscenze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Colto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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