La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Preso dal ramo' è 'Colto'.

SOLUZIONE: COLTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Preso dal ramo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Preso dal ramo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Colto? Quando un frutto, un fiore o una pianta vengono staccati dal loro ramo, si dice che sono stati raccolti o estratti. Questo termine indica l'atto di prendere qualcosa direttamente dalla parte vegetale che lo sostiene. Il termine suggerisce l'azione di separare un elemento dalla sua fonte naturale. È un'operazione comune in agricoltura e floricoltura, simbolo di raccolta e di operazioni di cura delle piante.

In presenza della definizione "Preso dal ramo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Preso dal ramo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Colto:

C Como O Otranto L Livorno T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Preso dal ramo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

