La Soluzione ♚ È un pozzo di scienza

La soluzione di 5 lettere per la definizione: È un pozzo di scienza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COLTO

Curiosità su E un pozzo di scienza: Coordinate: 69°23'46.39n 30°36'31.2e / 69.396219°n 30.608667°e69.396219; 30.608667 il pozzo superprofondo di kola (in russo ... L'assassino più colto del mondo (The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Love of Words, poi ripubblicato col titolo The Professor and the Madman: A Tale of Murder, Insanity, and the Making of the Oxford English Dictionary) è un saggio di Simon Winchester del 1998. Il libro parla della nascita dell'idea di un dizionario per la lingua inglese, e dello sviluppo nel corso di vari decenni di quell'opera editoriale che attualmente si chiama Oxford English Dictionary. Ma soprattutto è la storia del suo più famoso direttore editoriale, il dottor James Murray della Philological Society di Londra, e del suo più famoso ...

