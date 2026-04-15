Così è raffigurato ogni angelo

Home / Soluzioni Cruciverba / Così è raffigurato ogni angelo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così è raffigurato ogni angelo' è 'Alato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALATO

Perché la soluzione è Alato? L'immagine di un angelo si caratterizza per le ali che simboleggiano la sua natura celestiale e la sua capacità di spostarsi tra il cielo e la terra. Questa rappresentazione visiva evidenzia la sua natura spirituale, distinguendolo da altre figure umane o mitologiche. Le ali, spesso grandi e imponenti, sono un elemento distintivo che trasmette un senso di purezza, protezione e elevazione. La raffigurazione visiva di un angelo si basa quindi su questa caratteristica principale, che ne definisce l'aspetto e il ruolo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è raffigurato ogni angelo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Così è raffigurato ogni angelo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Alato

In presenza della definizione "Così è raffigurato ogni angelo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è raffigurato ogni angelo" conferma che la soluzione 'Alato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Alato

A Ancona L Livorno A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è raffigurato ogni angelo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo era il mitico cavallo PegasoDotato per il voloMunito di arti per poter volareCosì è detto ogni abitante di RioCosì dovrebbe essere ogni canoneCosì è detto chi pare sapere ogni cosaCosì è detta ogni chitarra non elettricaCosì è un azione che si compie ogni giorno