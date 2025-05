Così è detto chi pare sapere ogni cosa nei cruciverba: la soluzione è Tuttologo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così è detto chi pare sapere ogni cosa' è 'Tuttologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUTTOLOGO

Curiosità e Significato di "Tuttologo"

Approfondisci la parola di 9 lettere Tuttologo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il termine tuttologo si riferisce a una persona che sostiene di possedere conoscenze in ogni campo del sapere. Questo epiteto viene spesso usato in senso critico o ironico per descrivere qualcuno che, nonostante una vasta gamma di informazioni, potrebbe non avere una reale competenza in nessuna disciplina specifica.

Come si scrive la soluzione: Tuttologo

Hai davanti la definizione "Così è detto chi pare sapere ogni cosa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

U Udine

T Torino

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

O Otranto

