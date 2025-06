Dotato per il volo nei cruciverba: la soluzione è Alato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dotato per il volo' è 'Alato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALATO

Hai risolto il cruciverba con Alato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Alato.

Perché la soluzione è Alato? Alato indica qualcosa o qualcuno che ha la capacità di volare o che richiama il concetto di volo, come le ali di un uccello o di un insetto. È spesso usato in senso figurato per descrivere chi è libero, leggero o ispirato, pronto a spiccare il volo verso nuove avventure. La parola evoca sensazioni di libertà e leggerezza, simboli di aspirazione e elevazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo era il mitico cavallo PegasoMunito di arti per poter volareLo è il leone di san MarcoPiccolo organo del voloUn volo da primatoSi alza in volo

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

O R S I T C P T E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PITTORESCO" PITTORESCO

