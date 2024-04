La Soluzione ♚ Lo era il mitico cavallo Pegaso

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Lo era il mitico cavallo Pegaso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ALATO

Curiosità su Lo era il mitico cavallo pegaso: Caduto da pegaso, il cavallo alato ritorna tra gli dei. nella famosa gara di canto tra le muse e le pieridi, pegaso aveva colpito con uno zoccolo il monte... Il cavallo alato è una creatura mitologica solitamente rappresentata provvista di un paio di ali piumate, ispirate a quelle dei volatili. Questa forma fantastica e immaginaria del cavallo è presente fin dalla più antica epoca nell'arte e nelle storie di miti, leggende, diverse religioni e tradizioni del folklore. Originario dell'antico Vicino Oriente, il cavallo alato arriva in Europa grazie al Pegaso della mitologia greca. È molto presente anche nella mitologia araba e in India, sia nelle tradizioni indù che nel buddismo, in Cina, tra gli Etruschi, in Francia nel folklore del Giura, in Corea con Chollima, in Africa e nel Nord ...

Altre Definizioni con alato; mitico; cavallo; pegaso;