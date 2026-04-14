È vietato in molti negozi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È vietato in molti negozi' è 'Toccare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOCCARE

Perché la soluzione è Toccare? In molti negozi, si sconsiglia di toccare gli oggetti esposti senza autorizzazione. Questa regola serve a proteggere merce da danni o contaminazioni, mantenendo l'igiene e la buona conservazione dei prodotti. I clienti sono invitati a rispettare questa norma per garantire un’esperienza di acquisto sicura e piacevole. La possibilità di toccare gli articoli può essere limitata per motivi di sicurezza o per preservare la qualità degli articoli in vendita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È vietato in molti negozi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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È vietato in molti negozi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Toccare

In presenza della definizione "È vietato in molti negozi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È vietato in molti negozi" conferma che la soluzione 'Toccare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Toccare

T Torino O Otranto C Como C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È vietato in molti negozi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Toccare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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