TOCCARE

Perché la soluzione è Toccare? Tastare con le mani significa usare il senso del tatto per percepire la consistenza, la temperatura o la forma di un oggetto. È un modo diretto e immediato per conoscere qualcosa senza usare la vista. Questa espressione richiama l'atto di toccare, che ci permette di esplorare il mondo circostante con le mani, rendendo il senso del tatto fondamentale per la nostra percezione sensoriale quotidiana.

T Torino

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

