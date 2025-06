Sentire con la mano nei cruciverba: la soluzione è Toccare

TOCCARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Toccare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Toccare? Sentire con la mano significa percepire il mondo attraverso il tatto, ovvero toccare e riconoscere oggetti, superfici o texture. È un modo di conoscere e sperimentare le cose usando le mani, una capacità fondamentale per esplorare l’ambiente che ci circonda. La parola che racchiude questa azione è toccare, un gesto semplice ma ricco di significato, che ci connette direttamente con ciò che ci circonda.

