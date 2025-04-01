Il verbo caro a san Tommaso nei cruciverba: la soluzione è Toccare

Alessia Mogavero | 3 apr 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il verbo caro a san Tommaso' è 'Toccare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOCCARE

Curiosità e Significato di Toccare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Toccare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Lo sapevi che? 5 Curiosità da non perdere: schiamazzibitumeprotozoodietologiaaltipiano

Divertiti e prova a rispondere a queste domande: Si espone a paroleBattenti di armadioLisciate dal falegnameIl tipico vento che spira a TriesteA Parigi si versa nel café

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Il verbo caro a san Tommaso - Toccare

Come si scrive la soluzione Toccare

Hai davanti la definizione "Il verbo caro a san Tommaso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 7 lettere della soluzione Toccare:
T Torino
O Otranto
C Como
C Como
A Ancona
R Roma
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.