Il verbo caro a san Tommaso nei cruciverba: la soluzione è Toccare
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il verbo caro a san Tommaso' è 'Toccare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
TOCCARE
Curiosità e Significato di Toccare
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Toccare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Lo sapevi che? 5 Curiosità da non perdere: schiamazzibitumeprotozoodietologiaaltipianoDivertiti e prova a rispondere a queste domande: Si espone a paroleBattenti di armadioLisciate dal falegnameIl tipico vento che spira a TriesteA Parigi si versa nel café
Come si scrive la soluzione Toccare
Hai davanti la definizione "Il verbo caro a san Tommaso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 7 lettere della soluzione Toccare:
T Torino
O Otranto
C Como
C Como
A Ancona
R Roma
E Empoli
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.