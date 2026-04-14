Un vano stretto e lungo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un vano stretto e lungo' è 'Corridoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORRIDOIO

Perché la soluzione è Corridoio? Un corridoio è uno spazio stretto e lungo che collega diverse stanze o ambienti di un edificio. La sua funzione principale è quella di permettere il passaggio da una zona all'altra senza attraversare le singole stanze. La sua conformazione, tipicamente ridotta in larghezza e estesa in lunghezza, lo rende un elemento architettonico essenziale per la distribuzione interna. La sua presenza contribuisce alla suddivisione funzionale degli spazi, facilitando la circolazione all’interno della struttura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un vano stretto e lungo". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un vano stretto e lungo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Corridoio

Se la definizione "Un vano stretto e lungo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un vano stretto e lungo" conferma che la soluzione 'Corridoio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Corridoio

C Como O Otranto R Roma R Roma I Imola D Domodossola O Otranto I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un vano stretto e lungo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Corridoio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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