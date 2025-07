Uno avanti negli anni nei cruciverba: la soluzione è Anziano

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno avanti negli anni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno avanti negli anni' è 'Anziano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANZIANO

Curiosità e Significato di Anziano

La parola Anziano è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Anziano.

Perché la soluzione è Anziano? Anziano indica una persona che ha raggiunto una fase avanzata della vita, generalmente oltre i 65 anni. È un termine usato per descrivere chi ha accumulato molte esperienze e saggezza nel corso degli anni. La parola richiama il rispetto e l'attenzione verso chi ha vissuto a lungo, rappresentando la ricchezza di una vita lunga e piena di storie da raccontare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È avanti con gli anniSono un po avanti con gli anniSi possono guidare a 14 anniPaolo che conduce Avanti un altroAvanti miei gridavano i condottieri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Anziano

Non riesci a risolvere la definizione "Uno avanti negli anni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

N Napoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A G N E I D M C G I T L I A O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LOGGIA DEI MERCANTI" LOGGIA DEI MERCANTI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.