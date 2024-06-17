Sono un po avanti con gli anni

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sono un po avanti con gli anni' è 'Anzianotti'.

SOLUZIONE: ANZIANOTTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono un po avanti con gli anni" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono un po avanti con gli anni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Anzianotti? Si riferisce a persone che hanno raggiunto una certa età avanzata, spesso considerate mature e sagge per l'esperienza accumulata nel corso degli anni. Queste persone sono spesso coinvolte in attività di cura e trasmissione di valori alle generazioni più giovani. La loro presenza rappresenta un patrimonio di conoscenza e ricordo di tempi passati, contribuendo alla memoria collettiva della comunità.

Sono un po avanti con gli anni nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Anzianotti

La soluzione associata alla definizione "Sono un po avanti con gli anni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono un po avanti con gli anni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Anzianotti:

A Ancona N Napoli Z Zara I Imola A Ancona N Napoli O Otranto T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono un po avanti con gli anni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

