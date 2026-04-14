Tavola con quattro ruote

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tavola con quattro ruote' è 'Skate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SKATE

Perché la soluzione è Skate? Lo skate è una tavola con quattro ruote progettata per essere spinta e manovrata con i piedi, spesso utilizzata come mezzo di trasporto o per eseguire acrobazie e trick. Questa tavola permette di muoversi agilmente su diverse superfici, offrendo sia divertimento che sfide tecniche. La sua forma e i materiali utilizzati garantiscono stabilità e resistenza durante le evoluzioni. La popolarità dello skate ha portato alla creazione di skateparks e community di appassionati appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tavola con quattro ruote". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Tavola con quattro ruote nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Skate

Quando la definizione "Tavola con quattro ruote" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tavola con quattro ruote" conferma che la soluzione 'Skate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Skate

S Savona K Kappa A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tavola con quattro ruote" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Skate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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