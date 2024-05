Una tavola con ruote

Inglese

Sostantivo

Curiosità su: Lo skateboard (spesso abbreviato in skate o, meno comunemente, skating, termine utilizzato anche per descrivere altri sport che prevedano una componente di pattinaggio), è uno sport nato in California negli anni sessanta. Questo sport si pratica con uno speciale attrezzo, lo skateboard, ossia una tavola con quattro ruote: due anteriori e due posteriori. È stato inventato principalmente per permettere ai surfisti di praticare il proprio sport anche in assenza di mare mosso. Dal 2021, in occasione dei Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo, lo skateboard è diventato una disciplina olimpica. In italiano il nome dello sport coincide con l'oggetto usato per praticarlo, cioè "skateboard", mentre in lingua inglese il nome dello sport è skateboarding, termine non attestato nei principali dizionari della lingua italiana. Lo skateboard è altamente personalizzabile, data la grande quantità di varianti che si possono trovare per ognuna delle sue componenti.

skate

(sport) pattino (ittiologia) razza

Verbo

skate ( 3ª persona sing. presente skates, participio presente skating, passato semplice e participio passato skated)

(sport) pattinare

Portoghese

Sostantivo

skate

(sport) skateboard

Inglese

