La Soluzione ♚ Un gol involontario La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AUTORETE .

Curiosità su Un gol involontario: Segnare tanto, ma la punizione per il primo gol di atene resterà indimenticabile per me: un assist involontario e meraviglioso.» (filippo inzaghi sull'assist... L'autogol o autorete (anche autogoal), è, negli sport di squadra il cui punteggio viene assegnato tramite gol, il punto marcato nella propria rete e pertanto in favore della squadra avversaria.

