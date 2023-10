L isola del Canada con Victoria - Cruciverba

L'è una delle isole artiche canadesi.i suoi 217.291 km² è l'ottavamaggioremondo e la seconda: è circa il doppio...

Vancouver ( AFI : [van'kuver]) è una città canadese, sulla costa Pacifica della provincia canadese della Columbia Britannica, situata nella parte meridionale della provincia, uno dei maggiori porti dell'Oceano Pacifico, delimitata dallo Stretto di Georgia, dal fiume Fraser, e dalla catena montuosa delle Montagne Costiere. Il nome è in onore del capitano George Vancouver, esploratore britannico. Secondo il censimento del 2016 la popolazione della città ammonta a 631 486 abitanti, mentre l'area urbana ne conta 2 463 431; Vancouver fa infatti parte della regione metropolitana conosciuta come "Greater Vancouver Regional District" (GVRD) o Metro Vancouver, i cui 2 463 431 abitanti nel 2016 la rendono la più grande area metropolitana nel Canada occidentale, e la terza più grande nel paese. La popolazione metropolitana è proiettata a raggiungere i 3 milioni di abitanti entro il 2021, mentre la densità di popolazione è tra le più alte del Nord America, e la pone al quarto posto (dopo New York, San Francisco e Città del Messico); l'andamento porta a stimare che possa raggiungere il secondo posto entro il 2021.