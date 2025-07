Grosso cane da soccorso nei cruciverba: la soluzione è San Bernardo

Home / Soluzioni Cruciverba / Grosso cane da soccorso

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Grosso cane da soccorso' è 'San Bernardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAN BERNARDO

Curiosità e Significato di San Bernardo

La parola San Bernardo è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: San Bernardo.

Perché la soluzione è San Bernardo? Il San Bernardo è un grande cane da soccorso noto per la forza, il coraggio e l'istinto protettivo. Originario delle Alpi svizzere, è famoso per aiutare le persone dispersi in montagna, grazie alla sua corporatura robusta e al carattere gentile. Questo animale simbolo di salvataggio incarna fiducia e affidabilità, diventando un vero e proprio eroe a quattro zampe.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un grosso cane da difesaUn grosso cane pelosoCane grosso e pelosoUn grosso cane bianco con macchie nereGrosso cane da guardia e da difesa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione San Bernardo

La definizione "Grosso cane da soccorso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

A Ancona

N Napoli

B Bologna

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R O H E P C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPORCHE" SPORCHE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.