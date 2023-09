Isola del Canada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola del Canada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANTICOSTI

Significato/Curiosita : Isola del canada

Voce principale: canada. le province e territori del canada sono tredici unità territoriali di primo livello del paese, dieci delle quali sono chiamate... L'isola d'anticosti (inglese: anticosti island; francese: île d'anticosti) è un'isola canadese del golfo di san lorenzo, in québec, tra il 49° e il 50°... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

