Talismani

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Talismani' è 'Amuleti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMULETI

Perché la soluzione è Amuleti? Gli amuleti sono oggetti portafortuna che si indossano o si portano con sé per proteggere da influenze negative e attirare buona sorte. Questi manufatti, spesso di forma diversa e realizzati con materiali specifici, sono scelti in base alle credenze culturali o personali di chi li utilizza. La loro funzione principale è quella di agire come talismani, simboli di protezione e di auspicio positivo. La loro presenza può influenzare il benessere e la sicurezza di chi li porta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Talismani". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Talismani nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Amuleti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Talismani" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Talismani" conferma che la soluzione 'Amuleti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Amuleti

A Ancona M Milano U Udine L Livorno E Empoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Talismani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Amuleti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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